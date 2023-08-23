Giresun'da fındık toplarken yamaçtan düşen kadın kurtarıldı

Giresun Güce'de yamaçtaki bahçesinde fındık toplayan Ayşe Yıldırım, dengesini kaybederek 30 metreden aşağıya yuvarlandı.
Yıldırım'ı düştüğü yerden kurtarmak için yakınları tarafından AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerine haber verildi.
700 metre sedyeyle taşındı
Olay yerine gönderilen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan Yıldırım, toplam 700 metre sedye ile taşınarak ambulansa konuldu.
Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yamaçtan düşme vakaları yükselişte
Öte yandan Giresun il merkezine bağlı Gaziler Tepesi mevkiinde fındık bahçesinde mahsulü toplayan bir kadın da yamaçtan aşağıya yuvarlanırken, ekipler tarafından düştüğü bölgeden çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Son günlerde yöredeki sarp arazilerde fındık toplayan vatandaşların yamaçtan yuvarlanma vakalarında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.