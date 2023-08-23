Giresun'da fındık toplarken yamaçtan düşen kadın kurtarıldı Güce ilçesindeki bahçesinde fındık toplayan Ayşe Yıldırım dengesini kaybetmesi sonucu 30 metreden yuvarlandı. Ekiplerin büyük uğraşlarla kurtardığı Yıldırım 700 metre sedyede taşınarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Giresun Güce'de yamaçtaki bahçesinde fındık toplayan Ayşe Yıldırım, dengesini kaybederek 30 metreden aşağıya yuvarlandı.

Yıldırım'ı düştüğü yerden kurtarmak için yakınları tarafından AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerine haber verildi.

700 metre sedyeyle taşındı

Olay yerine gönderilen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan Yıldırım, toplam 700 metre sedye ile taşınarak ambulansa konuldu.

Yıldırım hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yamaçtan düşme vakaları yükselişte

Öte yandan Giresun il merkezine bağlı Gaziler Tepesi mevkiinde fındık bahçesinde mahsulü toplayan bir kadın da yamaçtan aşağıya yuvarlanırken, ekipler tarafından düştüğü bölgeden çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Son günlerde yöredeki sarp arazilerde fındık toplayan vatandaşların yamaçtan yuvarlanma vakalarında ciddi artış yaşandığı öğrenildi.