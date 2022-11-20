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- Giresun'da inşaat işçisinin yüzüne demir saplandı
Giresun'da inşaat işçisinin yüzüne demir saplandı
İnşaatta düşerek yüzüne demir saplanan işçinin sevkedildiği Samsun’daki hastanede ameliyatla yüzündeki demir çıkartıldı.
- 20.11.2022 - 13:26
Giresun'da bir inşaat işçisi çalıştığı inşatta demir üzerine düştü.
Demirin üzerine düşen 39 yaşındaki Celal Sayar’ın yüzüne inşaat demiri saplandı.
Sayar, yüzünde demir saplı halde Giresun’daki hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye sevkedildi
İlk müdahalesinin ardından demirin yüzünden çıkartılması için Samsun’a sevkedildi.
Yaralı ameliyata alındı
Celal Sayar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.
İHA'nın haberine göre, yüzündeki demir çıkartılan Sayar, daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.