Giresun’da Kırgız kadını öldürüp, cesedini yapraklarla örterek saklayan sanığa müebbet Hafif ticari araçta kavga ettiği dini nikahla birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu kadını başından vurup, cesedini ormanlık alana bırakan zanlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının aynı araçla cinayet mahallinden 7 kilometre öteye taşıyıp, ormana bıraktığı kadının cesedini, yapraklarla kapattığı belirlendi.

DHA

Geçen yıl 20 Haziran günü Giresun’un Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünden geçenler, yol kenarındaki ormanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durum hemen jandarmaya bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kadın cesediyle karşılaştı.

Başından vurdu

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede; başında kurşun izlerine rastlanılan cesedin, Kırgızistan uyruklu 3 çocuk annesi Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi.

40 yaşındaki Nyshanova'nın cenazesi, otopsisi sonrası ülkesine gönderildi.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada; cesedin üzerinde bulunan kum tanelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştırdı.

3 yıldır birlikte yaşıyorlardı

Nyshanova'nın en son Tirebolu'da deniz kenarında 28 T 8072 plakalı takside bulunduğunu belirleyen ekipler, 53 yaşındaki sürücü Metin Aydın’ı gözaltına aldı.

Aydın’ın Nyshanova ile 3 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıkları ve 1 de çocukları olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Aydın’ın, tabancayı saklaması için verdiği Hayrullah Ç. de gözaltına alındı.

İkisi da tutuklandı

Şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

İlk sorgusunda aldatıldığını öne sürerek, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada cinayeti itiraf eden Metin Aydın hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘delilleri saklama ve gizleme’, Hayrullah Ç. hakkında ise ‘delilleri saklama ve gizleme’ suçundan ceza istenen iddianame Giresun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İfadesini değiştirdi

İddianamede, Aydın’ın, bahse konu taksiyle, cinayet mahallinden 7 kilometre öteye taşıyıp, ormanlık alana bıraktığı Nyshanova’nın cesedinin üzerini yapraklarla kapattığı belirtildi.

Metin Aydın, ilk ifadesinin aksine mahkeme safhasında ise silahın ateş aldığını öne sürdü.

Mahkemedeki savunma yapan Aydın, şöyle konuştu:

"Kiloluydu onu araca koyacak gücüm yoktu"

Araçta bana vurdu, kolumu ısırdı. Boğuşma sırasında maktulün elinden aldığım tabanca ateş aldı. Onu hastaneye götürürken, nabzının olmadığı fark edince, korktum, ağlamaya başladım. Hastaneden vazgeçip, başka yola girdim. Onu kaybetmek kastıyla hareket etmedim. Yolda kapı açılınca, maktul yol kenarına sırtüstü düştü. Kiloluydu, onu araca koyacak gücüm yoktu. Bu nedenle yol kenarından içeriye doğru çektim ve çevredeki ağaç yapraklarını üzerine attım. Panikleyerek oradan ayrıldım.

"Ona hiçbir zaman şiddet uygulamadım"

Eşinden boşanıp maktulle evleneceklerini söyleyen Aydın, “Ona hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Böyle düşüncem olsaydı, silaha gerek yoktu; trafik kazası olabilirdi. Ben cezaevini haketmedim. Çocuğumun bana ihtiyacı var.” dedi.

Müebbet hapis cezası aldı

Aydın’ın yargılama safhasındaki ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çeken mahkeme, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca delilleri teslim ettiğini göz önünde bulundurduğu diğer sanık Hayrullah Ç.’ye para cezası uygulayarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kimlik çıkartmadı

Bu arada Keremet Nyshanova ve Metin Aydın’ın şu an 2 yaşında olan erkek çocuğuna, kimlik çıkartmadıkları da öğrenildi.

Kırgızlı Nyshanova’nın 2 çocuğuna baktığını belirten ablası Karalina Roelle’nin ise olay sonrası Giresun’da devlet korumasına alınan küçük çocuğu da sahiplenip, diğer çocuklarla birlikte büyütmek için aile mahkemesine başvurdu.