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    Giresun’da öldürülen kadının katili sevgilisinin oğlu çıktı

    Tartıştığı 35 yaşındaki kadını tabancaya vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanırken, ifadesinde, “Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım” dediği öğrenildi.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 15:56
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    Giresun’da öldürülen kadının katili sevgilisinin oğlu çıktı

    18 Aralık’ta eşinden boşanma aşamasında olan Hülya Alaca (35), dini nikahla birlikte yaşadığı Kemal Tüysüz’ün eşinin Giresun’un Görele ilçesine bağlı Hendekbaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.

    Alaca ile Kemal Tüysüz’ün eşi arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Tüysüz’ün oğlu Yiğit Tüysüz (30), ruhsatsız tabancayla Hülya Alaca’ya ateş etti.

    GÖĞSÜNDEN VURULDU

    Göğsünden vurulan Hülya Alaca, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalesinin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk annesi Hülya Alaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Giresun’da öldürülen kadının katili sevgilisinin oğlu çıktı #1

    TESLİM OLDU

    Olay sonrası evden uzaklaşan Yiğit Tüysüz, polis merkezine giderek suç aleti silahla teslim oldu.

    Gözaltına alınan Yiğit Tüysüz, emniyette tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tüysüz’ün ifadesinde, “Annemi ve kardeşimi kurtarmak için yaptım.” dediği öğrenildi.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Hülya Alaca’nın cenazesi de tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Seferli köyünde toprağa verildi.

    Hülya Alaca’nın, Kemal Tüysüz’den 1 kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

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