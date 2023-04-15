Giresun'da otomobil 15 metreden apartman boşluğuna düştü: 3 ağır yaralı

DHA
Giresun'da feci bir kaza yaşandı.
Saat 22.30 sıralarında Gedikkaya Mahallesi 104 Nolu Sokak'ta M.A. (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çarptığı demir korkulukları aşıp 15 metreden apartman boşluğuna düştü.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.