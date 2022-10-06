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    Giresun'da park husumeti: Yeğenini bıçakla öldürdü

    Eynesil ilçesinde araç parkı nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ikili karşılaştı. Mustafa Dede, yeğeni olan Kemal Dede'yi bıçakla katlettikten sonra teslim oldu.
    • 06.10.2022 - 12:41
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    Giresun'da park husumeti: Yeğenini bıçakla öldürdü

    Giresun'un Eynesil ilçesinde yeğen cinayeti yaşandı.

    Aralarında araç parkı nedeniyle husumet bulunan Mustafa Dede (52) ile yeğeni Mehmet Kemal Dede (54), yolda karşılaşınca tartışmaya başladı.

    Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Mustafa Dede, üzerindeki bıçakla yeğeni Mehmet Kemal Dede’ye defalarca sapladı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Dede’yi ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Yaralı hayatını kaybetti

    Hayati tehlikesi bulunan Dede, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yolda kalbi duran Mehmet Kemal Dede, Espiye Devlet Hastanesi’nde müdahale edilirken kurtarılamadı.

    Cinayet sonrası teslim oldu

    Olay sonrası kaçan Mustafa Dede ise İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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