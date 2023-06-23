Giresun sağanak yağış sonrası sele teslim oldu Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı beldede ekipler, mahsur kalanları tahliye etmek için büyük uğraş verdi.

Türkiye'nin batı kesimi yaz sezonunu tüm hızla yaşarken, Karadeniz ise yoğun bir yağış altında. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde başlayan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Özellikle Meteoroloji'nin uyarı yaptığı Giresun, sağanak yağış sonrası sele teslim oldu. Vatandaşlar mahsur kaldı Giresun'un Duroğlu Beldesi'nde sel ve su baskını yaşandı. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı, mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edildi. Ekipler mahsur kalan vatandaşları, iş makineleri ile tahliye etmeye çalıştı. Derenin taştığı bölgede çamurlu su akarken, çoğu araç ise saplanıp kaldı.