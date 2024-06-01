Giresun'da sahte sürücü belgesi operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı Sahte ehliyetlerle trafiğe çıkan ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kalan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Giresun'da sahte ehliyetli sürücüler ekipleri harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ve trafik kontrollerinde, Gürcistan'dan alınan sahte sürücü belgesiyle trafiğe çıkan birçok kişi tespit edilmesi üzerine il genelinde operasyon düzenlendi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"Şüphelilerin sahte sürücü belgelerini yasallaştırmaya çalıştıkları belirlenmiştir"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan’dan alınma sürücü belgesiyle trafiğe çıkan bir çok sürücünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan, sağlık durumları, eğitim yeterlilikleri ve daha önce haklarında yapılan adli ve idari işlemler sonucunda sürücü belgeleri ellerinden alınan şahısların Gürcistan ve K.K.T.C ülkelerinden alınma sahte sürücü belgelerini noter onaylı olarak tercümelerini yaptırıp ülkemizde kullanımını yasallaştırmaya çalıştıkları belirlenmiştir. Bu şekilde haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 6 şüpheliden 1'i tutuklanmış, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)