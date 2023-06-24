Giresun'da selde kaybolan adamı arama çalışmaları sürüyor Duroğlu beldesinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Coşar’ıb ulmak için AFAD Koordinasyonunda deniz polisi, sahil güvenlik ve ANDA olmak üzere 71 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma yürütüyor.

Giresun'da dün yaşanan sağanak yağış sonrası sel gitti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, Duroğlu beldesi en fazla zarar gören yerlerden oldu. Giresun’un Duroğlu Beldesi’ne bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşında Rıdvan Coşar ise heyelana uykuda yakalandı. Heyelana gece yarısı uykuda yakalanan ve sonrasında kaldığı barakanın yıkılması sonucu kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları sürüyor. Barakanın enkazına ulaşıldı Heyelanın yaşandığı bölgede ve botlarla Aksu Deresi içerisinde de dalgıç ekiplerle arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Aksu Deresi kenarında moloz yığınları altında Coşar'ın kaldığı barakanın enkaz parçalarına ulaştı. İş makineleriyle de burada arama çalışması yapılırken, su taşkınları sonucu ev ve iş yerleri su basan belde merkezi sakinleri ise hayatın normale dönmesi için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.