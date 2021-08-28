Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’da dereye yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü.

Giresun – Dereli karayolunun Barça Köyünde Mihtat Bektaş (57) idaresindeki otomobil önündeki araçları sollaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Deresine yuvarlandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kurtarılan ve Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Mihtat Bektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



