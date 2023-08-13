Giresun'da traktörün altında kalarak can verdi Dengesini kaybederek traktörden düşen Şerif Cırık'ın üzerinden tekerlek geçti. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cırık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

Giresun'da korkunç bir kaza yaşandı.

Alucra ilçesinde yaşanan olayda, arazilerindeki samanı toplayan Şerif Cırık, traktörün hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek traktörden aşağı düştü.

Römork tekerleğinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Şerif Cırık, yakınları tarafından Alucra Devlet Hastanesine getirildi.

Sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi

Cırık, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Talihsiz adam, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.