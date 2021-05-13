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    Giresun'da tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu

    Giresun’un Espiye ilçesinde 21 yaşındaki Onur Can Tiryaki, av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.05.2021 - 14:41
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    Giresun'da tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu

    Giresun’un Espiye ilçesi Taflancıkköyü merkez mevkisinde 21 yaşındaki Onur Can Tiryaki ile arkadaşı 25 yaşındaki B.S. av tüfeğiyle oynadıkları sırada tüfek ateş aldı.

    Olayda başından vurulan Onur Can Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şüpheli B.S. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay ilgili soruşturma sürüldüğü bildirildi.

    Onur Can Tiryaki

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