Giresun'da tüfekle oyun oynarken arkadaşını vurdu

Giresun’un Espiye ilçesinde 21 yaşındaki Onur Can Tiryaki, av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Giresun’un Espiye ilçesi Taflancıkköyü merkez mevkisinde 21 yaşındaki Onur Can Tiryaki ile arkadaşı 25 yaşındaki B.S. av tüfeğiyle oynadıkları sırada tüfek ateş aldı.

Olayda başından vurulan Onur Can Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli B.S. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, olay ilgili soruşturma sürüldüğü bildirildi.