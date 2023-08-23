Giresun'da uçuruma yuvarlanan araçta 1 kişi öldü Giresun'da kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA

Giresun'un Keşap ilçesinin Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı.

1 kişi can verdi

48 yaşındaki Halime K. ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca’yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve itfaiye ekipleri çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı