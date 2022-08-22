Sel nedeniyle kaybolan eşinden 2 yıldır iyi haber bekleyen Serap Cantürk, "Tüm aramalara rağmen bulunamayınca umudumuzu kesince biz de biraz garip ama boş mezar yaptırmak durumunda kaldık" dedi.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketi büyük kayıplara yol açmıştı.

Aşırı yağışın ardından bölgede sel ve heyelanlar yaşandı.

Afet nedeniyle sel sularına kapılan 5’i jandarma, 12 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişi ise yapılan aramalar sonucu hala bulunamadı.

Eşi boş mezar yaptırdı

Bulunamayan 4 kişiden biri olan Umut Cantürk için eşi Serap Cantürk tarafından boş mezar yapıldı.

Uzun zamandır eşinin bulunması için bekleyen genç kadın, bir mezarının dahi olmamasının acı olduğunu belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; öte yandan mezar taşında isminin yazılı olmasının da bir teselli olduğunu söyledi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde kaybolan Umut için boş mezar yapıldı VİDEO



"Eşimi kaybetmek kadar bulunamaması da büyük bir acı"

O gece yaşananları ve son görüşmesini anlatan Serap Cantürk, ”Fındık hasat dönemi olduğu için Yağlıdere ilçesinde köydeydik. Eşim de çalıştığı iş yerinden çıkmış köye geliyordu. Telefonla en son görüştüğümüzde bulunduğu yeri söyledi ve ‘yoldayım, geliyorum’ dedi. Bir süre sonra tekrar aradım ama bu defa telefonuna ulaşamadım. Bir gün sonra aracı bulundu ama hala kendisini bulamadık. Eşimi kaybetmek kadar bulunamaması da büyük bir acı ve kayıp. Bunu düşünerek en azından içerisi boş da olsa bir mezar taşı olsun istedim. En azından sel felaketinin yıl dönümünde ve bayramlarda ziyaret edeceğimiz bir mezarı var. İçerisi boş biliyorum ama yine de tesellimiz oluyor” dedi.

"Umud’umuzdan umudumuzu kestik"

Bütün aramalara rağmen bulunamayan eşinden artık umutlarını kestiğini de ifade eden Serap Cantürk, “Devletimiz bütün imkanlarını sarf etti. Kaybolduğu bölgede aracı ve kıyafet parçaları bulundu ama eşim maalesef bulunamadı. Doğrusunu söylemek gerekirse artık biz de Umud’umuzdan umudumuzu kestik. Tüm aramalara rağmen bulunamayınca umudumuzu kesince biz de biraz garip ama boş mezar yaptırmak durumunda kaldık. Selin aldığını geri vermeme gibi bir durumu var benim yaşadığım acıyı kimsenin yaşamasını istemem” diye konuştu.