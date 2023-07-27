Giresun'da yayla şenliğinde silahlı kavga Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda düzenlenen şenlikte, husumetli iki kişi arasındaki silahlı kavgada taraflardan biri başından ağır yaralandı.

İHA

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda düzenlenen şenlikte, husumetli M.A. ile F.A. arasında tartışma çıktı.

Silahla vurulan kişinin durumu ağır

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.A. yanında bulunan silah ile F.A'ya ateş etti. Silahla ağır yaralanan F.A. ambulans helikopter ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Yağlidere Jandarma Karakoluna götürüldü.