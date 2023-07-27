Giresun'da yayla şenliğinde silahlı kavga

İHA
Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda düzenlenen şenlikte, husumetli M.A. ile F.A. arasında tartışma çıktı.
Silahla vurulan kişinin durumu ağır
Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.A. yanında bulunan silah ile F.A'ya ateş etti. Silahla ağır yaralanan F.A. ambulans helikopter ile Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
M.A. ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Yağlidere Jandarma Karakoluna götürüldü.