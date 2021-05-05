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    Giresun’da yol kenarında yavru ayı bulundu

    Yol kenarına inen ayı çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Koruma altına alınan ayı, yetkililere teslim edildi.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 09:51
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    Giresun’da yol kenarında yavru ayı bulundu

    Giresun’un Yağlıdere ilçesinde, yol kenarında yavru bir ayı bulundu.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından koruma altına alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü aranarak yetkililere haber verildi.

    TESLİM EDİLDİ

    Yavru ayı, gelen görevlilere teslim edildi. Yeni Yazlık Köyü Muhtarı İbrahim Bektaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

    “Köyümüze bağlı Kıran mahallesinde yol kenarında rast geldiğimiz ayı yavrusunu önce korumaya aldık. Ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayıp haber verdik. Onlarda kısa sürede köyümüzde gelerek ayı yavrusunu teslim aldılar.”

    Giresun’da yol kenarında yavru ayı bulundu #1

    Giresun’da yol kenarında yavru ayı bulundu #2

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