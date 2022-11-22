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    Samsun'da yüzüne demir saplanan işçi, yoğun bakımdan çıktı

    Çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanan Celal Sayar, yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal servise anıldı.
    • 22.11.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:25
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    Samsun'da yüzüne demir saplanan işçi, yoğun bakımdan çıktı

    Giresun'da çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanarak ölümden dönen 3 çocuk basası Celal Sayar (39),  kaldırıldığı hastaneden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Celal Sayar'ın yüzüne saplanan demir, Samsun'daki hastanede ameliyatla alındı.

    Yoğun bakımdan çıktı

    Sayar, yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından normal servise alındı.

    Samsun'da yüzüne demir saplanan işçi, yoğun bakımdan çıktı


    "Demir yüzüme çarptı zannettim"

    Hastanenin kulak burun boğaz (KBB) servisinde tedavisi devam eden Celal Sayar yaşadığı olayı anlatarak, "İnşaatta ip çekmiştik. İpin ucunda demir bağlıydı. İpi çekince ipe bağlı demir yüzüme saplandı. Ben önce demir yüzüme çarptı zannettim." dedi.

    İHA'nın haberine göre; Cemal Sayar'ın yüzüne saplanan inşaat demirinin ise ameliyatla çıkarıldıktan sonra polis tarafından Giresun Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

    Samsun da yüzüne demir saplanan işçi, yoğun bakımdan çıktı #1

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