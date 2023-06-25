Giresun’daki heyelan sonrası kaybolan vatandaş 4 gündür aranıyor Selin vurduğu Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalınca kaybolan Rıdvan Coşar’ı arama çalışmaları, 4'üncü günde heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında yoğunlaştırıldı.

DHA

Giresun 4 gün önce sele teslim oldu.

Aşırı yağışlar, kentte olumsuz etkiledi.

Sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beledisinde yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince göle dönen yoldan iş makinesi ile kurtarılıp, güvenli alana götürüldü.

Beldede bazı park halindeki araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı. Bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışması sürüyor.

4 gündür aranıyor

Beldenin Çağlayan Mahallesi’nde yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan ahşap evde tek başına kalan 50 yaşındaki Rıdvan Coşar, kayboldu.

Günlerdir süren aramalardan sonuç alınamayan Coşar için çalışmalara dördüncü günde de devam edildi.

Heyelan bölgesi ve Aksu Deresi arasında aramalarını yoğunlaştıran AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, henüz Coşar’a dair bize ize ulaşamadı. Ekipler, botla girdikleri derede aramalarına devam ederken, dalgıçlar da çalışmalarını sürdürüyor.

470 personel görevde

Devlet Su İşleri (DSİ) 22’inci Bölge Müdürlüğü tarafından rusubat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplam 470 personel, 201 araçla sürdürülen çalışmalarda selin izleri silinmeye çalışılırken Duroğlu beldesinde, selin sürüklediği, taş ve toprak yığını arasında kalan park halindeki araçlar, ekipler ve sahipleri tarafından, bulunduğu yerden çıkartılıyor.

İş makineleriyle dere yatağında biriken taş, çakıl ve diğer malzemeler temizlenerek kamyonlara yükleniyor. Kamyonlarla dere içinden çıkartılan malzemeler, belirlenen alanlara boşaltılıyor.