Göçmen kaçakçılığı yapan 372 organizatör tutuklandı Son 2 ayda 2 bin 548 operasyona çıkan ekipler, bin 385 düzensiz göçmen organizatörünü yakaladı. Bunlardan 372’si tutuklanırken, 17 bin 258 göçmen, sınır dışı edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye’de kaçak göçe yönelik verilen amansız mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan operasyonlarda ciddi rakamlara ulaşıldı.

Sadece son 2 ay içerisinde 2 bin 548 operasyon yapıldı.

372'si tutuklandı

Bu operasyonlarda, bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.

Şahısların 372'si tutuklanırken, 172'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Diğer organizatörlerin işlemlerine ise devam ediliyor.

17 bin 258 göçmen sınır dışı edildi

Bu arada operasyonlarda 35 bin 867 düzensiz göçmen da yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258'i sınır dışı edildi.

Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise sürüyor.

"Nefeslerini keseceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonlara imza atan kahramanları kutladı.

Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz.” dedi.