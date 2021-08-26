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- Gülhane Parkı’nda patlamamış havan mermisi bulundu
Gülhane Parkı’nda patlamamış havan mermisi bulundu
Kamera sistemlerine ait kabloların yenilenmesi için yapılan kazı çalışmalarında, patlamamış havan mermisi bulundu. Mermi, güvenlik önlemleri alınarak bulunduğu yerden alındı.
- İHA
- 26.08.2021 - 11:21
- Güncelleme : 26.08.2021 - 11:25
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Gülhane Parkı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) ekipleri, sabah saatlerinde, kamera sistemlerine ait kabloların yenilenmesi için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamın kazı yapan ekipleri, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda patlamamış havan mermisi buldu.
Ekipler, bölgeden uzaklaşarak durumu polis ekiplerine haber verdi.
İNCELEMELERDE BULUNULDU
Olay yerine sevk edilen ekipler, havan mermisinin bulunduğu alan güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Mermi incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.