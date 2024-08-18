Gümrük Muhafaza Ekipleri'nden İstanbul'da kaçak tütün operasyonu İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1.455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak tütün ele geçirdi.

İstanbul'da 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1.455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



TOPTAN TİCARET YAPAN BAZI FİRMALAR "SEYYAR DEPO" YÖNTEMİNE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, İstanbul'da yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda tütün ve tütün mamullerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların "seyyar depo" yöntemine geçtiği belirlendi.

5 ARACIN KONUMU TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları tespit edildi.

Başlatılan operasyonla, üç iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama yapıldı.

Operasyonda neticesinde, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)