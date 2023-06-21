Gümüşhane'de çaya atlayan alkollü genci polis ve itfaiye ekipleri kurtardı Gümüşhane'de Harşit Çayı'na atlayan alkollü genci polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA

Gümüşhane merkez Cumhuriyet Caddesi'nde akşam saatlerinde bir vatandaşın Harşit Çayı'na kendisini bıraktığı ihbarını alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti.

Son dönemde gerçekleşen yağışlar nedeniyle debisi oldukça fazla olan Harşit Çayı'na kendini bırakan ve alkollü olduğu belirtilen B.B. (22) isimli genç suda çırpınmaya ve hızla ilerlemeye başladı.

Boğulmaktan kurtarıldı

İhbar üzerine gencin atladığı mevkiden yaklaşık 300 metre aşağıdaki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önündeki köprüye gelen polis ve itfaiye ekiplerinin attığı halatı tutan B.B., uzun süren uğraşlar sonucunda boğulmaktan kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve soğuktan etkilendiği belirlenen B.B., Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.