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    Gümüşhane’de çocukların oyun alanındaki yılanlar yakalandı

    Çocukların oyun oynadıkları alanda görülen yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından özel ekipmanlar ile yakalandı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 09:39
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    Gümüşhane’de çocukların oyun alanındaki yılanlar yakalandı

    Gümüşhane kent merkezinde bulunan Oltanbey Mahallesi’nde, oyun oynayan çocuklar 2 yılan gördü.

    Yaşanan paniğin ardından durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    Bölgeye gelen ekipler, yılanları aramaya başladı.

    Çocuklar ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Serin hava nedeni ile duvarın dibinde hareketsiz dururken görülen yılanlar, özel aparatlar ile yakalandı.

    Olayı izleyen çocuklar çığlık atarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Gümüşhane’de çocukların oyun alanındaki yılanlar yakalandı VİDEO

    DOĞAYA BIRAKILDI

    Özel bir torbaya koyulan yılanlar kent merkezinden uzak bir noktada yeniden doğaya bırakıldı.

    Bu yıl kent merkezinde çok sayıda yılan ihbarı aldıklarını belirten ekipler, vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

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