Gümüşhane'de emekli öğretmen ATV kazasında hayatını kaybetti Torul ilçesinde ATV'yle gezerken 10 metrelik duvardan aşağıya düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti. Yıldız, köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaz tatilini geçirmek üzere ata toprağı Kocadal köyünün Aşağı Erdemli Mahallesine gelen 60 yaşındaki Tahsin Yıldız, yeni aldığı ATV diye tabir edilen aracıyla aşağı mahalleye gidip geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Yapılan araştırmada Yıldız'ın iki mahalle arasında Gümüşhane-Şiran karayolu kenarındaki yüksek duvardan aracıyla birlikte 10 metrelik mesafeden yere düştüğü belirlendi.

KURTARILAMADI

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaz tatilinde köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası emekli öğretmen Yıldız, aynı köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)