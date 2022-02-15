Gümüşhane’de eşini minibüsten atmıştı: Hakim karşısına çıkacak

13 yıllık eşini, 3 çocuğunun gözü önünde seyir halindeki minibüsten atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve suçlamaları kabul etmeyen koca ile ilgili soruşturma tamamlandı.

4 Kasım tarihinde, aile ziyareti için Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyüne doğru yola çıkan 13 yıllık evli Polat çifti arasında tartışma çıktı.

29 AAK 667 plakalı minibüsle seyir halinde olan çiftten Aysel Polat, sarhoş kocası Tuncer Polat tarafından seyir halindeki minibüsten atıldı.

3 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından minibüsten atılan kadın, ağır yaralandı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Köy Konağı inşaatında çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada kaburgaları ve kafatasında kırıklar oluştuğu tespit edilen Aysel Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Tuncer Polat ise çıkarıldığı Kelkit Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIR YARALANAN EŞİNİN KALDIRILDIĞI HASTANEYE GİTMEDİ

Eşi Aysel Polat’ı minibüsten atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen koca ile ilgili Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame düzenlendi.

İddianamede, eşi Aysel Polat’ın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkmasının ardından 3 çocuğunu alarak olay yerinden ayrılan Tuncer Polat'ın, eşinin kaldırıldığı hastaneye gitmediği belirtildi.

“DÜŞTÜĞÜNÜ DİKİZ AYNASINDA BAKINCA FARK ETTİM”

Tuncer Polat, iddianamede yer alan ifadesinde eşinin minibüsten düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından fark ettiğini öne sürerek “Aracın kapısı arızadan dolayı açıldı. Ben eşimin araçtan düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından bakınca fark ettim. Ambulansı aradım fakat ambulans 30 dakikada gelmedi. Ben de eşimin üzerini örttüm. Babamı arayıp ‘kadın öldü’ dedim. Eşimin üzerinden araç lastiği geçip geçmediğini hissetmedim.” dedi.

YOLCU KAPISININ ARIZALI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, eşinin minibüsün yolcu kapısının bozuk olması nedeniyle düştüğünü iddia eden Tuncer Polat'ın 2,07 promil alkollü olduğu ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeler neticesinde minibüsün yolcu kapısının arızalı olmadığı tespit edildi.

HTS kayıtlarının incelenmesiyle 112 Sağlık ekiplerini aramadığı belirlenen Tuncer Polat, 9 Mart’ta Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Olayda hayatını kaybeden Aysel Polat’ın, kocası ve kayınpederi E.P. tarafından sürekli psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı fakat çocukları olduğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.