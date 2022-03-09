Gümüşhane’de eşini minibüsten atan koca, savunma yaptı

13 yıllık eşini, seyir halindeki minibüsten atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen koca, ilk kez hakim karşısına çıktı. Çiftin kızları, “Babam bir şey yapmadı” diyerek babasını savundu.

4 Kasım tarihinde, aile ziyareti için Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyüne doğru yola çıkan 13 yıllık evli Polat çifti arasında tartışma çıktı.

29 AAK 667 plakalı minibüsle seyir halinde olan çiftten Aysel Polat, sarhoş kocası Tuncer Polat tarafından seyir halindeki minibüsten atıldı.

3 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından minibüsten atılan kadın, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Köy Konağı inşaatında çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Burada kaburgaları ve kafatasında kırıklar oluştuğu tespit edilen Aysel Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Tuncer Polat ise çıkarıldığı Kelkit Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ARACIN KAPISI BOZUKTU"

Katil zanlısı koca, Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yaptı.

Talihsiz kadın Aysel Polat’ın babası Saadettin Koç ve annesi Filiz Koç ile diğer tanıkların da SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada söz verilen tutuklu sanık Tuncer Polat, aracının kapısının bozuk olduğunu ve Aysel Polat’ın da araçtan bu sebeple düştüğünü öne sürdü.

“AYNI ACIYI BEN DE YAŞADIM, OCAĞIM BATTI”

Eşini arabadan attığına yönelik iddiaları reddeden koca, olayın yaşandığı esnada kullandığı minibüsün 20-30 kilometre hızla hareket ettiğini söyledi.

Tuncer Polat, “Eşimin araçtan nasıl düştüğünü bilmiyorum. Düştüğünü fark ettiğimde hemen aracı durdurup yanına gittim, yalvardım bana cevap vermesini istedim. Daha sonra babamı aradım 'kadın öldü' dedim. Aynı acıyı ben de yaşadım, ocağım battı.” dedi.

“BABAM BİR ŞEY YAPMADI”

Olay anında minibüste bulunan çiftin kız çocukları Z.P. (5), pedagog eşliğinde SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Olaydan sonra babasının annesi Yazgül Polat’ın yanında kaldığı öğrenilen Z.P. ifadesinde, babası Tuncer Polat’ın suçlu olmadığını söyledi.

Z.P., “Annem babam araç içerisinde yavaş konuşuyordu. Olay günü annemle babam kavga etmedi, araba hızlı gitmiyordu. Kapı sadece o gün açıldı, valla babam bir şey yapmadı.” ifadelerini kullandı.

‘KOCASI VE KAYINPEDERİ PSİKOLOJİK VE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ BIRAKTI’ İDDİASI

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Aysel Polat’ın babası Saadettin Koç ve annesi Filiz Koç, kızlarının kocası Tuncer Polat ve kayınpederi E.P. tarafından sürekli psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddialarını yineledi.

DELİLLER İNCELENECEK

SEGBİS üzerinden diğer tanıkların da ifadesinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, delillerin ve olay gününe ait 112 Acil Çağrı kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, tutuklu sanık Tuncer Polat’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.