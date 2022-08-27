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    Gümüşhane'de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı

    Kendilerini bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 200 bin lirasını kaptıran vatandaş, ev yaptırmak için birikim yaptığını söyledi.
    • 27.08.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 10:30
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    Gümüşhane'de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı

    Telefon dolandırıcılarının hedefi bu kez emekli bir vatandaş oldu...

    Gümüşhane'de yaşayan 60 yaşındaki Musa Güzel, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) emekli oldu.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olan Güzel, ev yapma hayaliyle Köse ilçesine dönerek yeni bir hayat kurma telaşına girdi.

    Kimlik bilgilerini verdi

    Güzel'i telefonla arayıp, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi.

    Bunun üzerine kimlik bilgilerini veren vatandaş, istenilen bazı numaraları da tuşladı.

    Gümüşhane de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı #1

    Dolandırıldığını anladı

    Bunun üzerine amaçlarına ulaşarak telefonunu yönlendiren şüpheliler, Güzel'in hesabındaki 300 bin liranın 200 bin lirasını bir bankaya havale edip dolandırdı.

    Telefonun sonlandırılmasının ardından şüphelenen Musa Güzel, hesabının bulunduğu bankayı arayarak dolandırıldığını anladı.

    DHA'nın aktarımına göre; kalan paranın çekilmemesi için hesabını bloke ettiren Güzel, emniyete gidip şikayetçi oldu.

    Gümüşhane'de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı VİDEO

    Gümüşhane de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı #2

    "Tüm hayallerim suya düştü"

    Yaşadıklarını anlatan Güzel, "Bir kadın, bankanın genel müdürlüğünden beni aradığını söyledi. Ben de numaranın sonu banka numarası olduğu için inandım. Bana, daha önce kredi aldığımı söyledi ve ben de doğruladım. Kimlik bilgilerimi verdim. Şimdi 'biz sizin kartınızdaki puanları size iade edeceğiz, gelen mesajı onaylayın' dedi. Ben de onayladım. Onay sonrası bana 'yarına kadar internet bankacılığına girme' deyince, 'eyvah dolandırıldım' dedim. Tüm hayallerim suya düştü. Çok mağdurum. 25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi.

    Gümüşhane de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı #3

    "200 bin liram gitti"

    Bankasına sitem edip herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Güzel, "Hesabımdan 1 saat boyunca işlem yapılırken neden ben banka tarafından uyarılmadım? 200 bin liram gitti. Bu parayla ev yapacaktım. Banka ertesi gün beni arayarak 'Musa Bey bu harcamayı siz mi yaptınız?' diye soruyor. Bilmeyerek düştüm bu tuzağa. Bari başkaları düşmesin" diye konuştu.

    Gümüşhane de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı #4

    Gümüşhane de ev yaptırmak istedi, parasını dolandırıcılara kaptırdı #5


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