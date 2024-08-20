Gümüşhane'de hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü Gümüşhane'de kontrolden çıkıp dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

DHA

Gümüşhane merkez Arzularkabaköy beldesinin Fındıklı mevkiinde Asım Gürbüz (62) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı.

Ters dönen aracın sürücüsü Asım Gürbüz ile araçta bulunan Güngör Gürbüz (58) ile Ömer Asaf Gürbüz (7), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Güngör Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)