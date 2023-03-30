Gümüşhane'de kar kazaya sebep oldu: 4 kişi yaralandı

Türkiye kar yağışlarıyla birlikte beyaz örtüye büründü.
Yoğun kar yağışları birçok kenti etkisi altına aldı.
Yağışların ardından hayat olumsuz etkilenirken kazalar yaşandı.
Gümüşhane’nin Şiran ilçesi istikametinden Gökhan P. yönetimindeki kamyonet, Hacıhasan köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Kamyonet köprüden dere yatağına uçtu.
4 kişi yaralandı
Yaklaşık 5 metreden dere yatağına uçan araçta bulunan sürücü Gökhan P., İdris P., Bayram P. ve Veysel K. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Alucra itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Gökhan P. ise Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.