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- Gümüşhane'de kemikleri bulunan epilepsi hastası defnedildi
Gümüşhane'de kemikleri bulunan epilepsi hastası defnedildi
- 21.12.2022 - 15:22
- Güncelleme : 21.12.2022 - 15:26
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyüne 4 kilometre uzaklıktaki ormanda 6 ay önce hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvara gönderildi.
Kemiklerin kime ait olduğu belirlendi
Buradaki incelemede kemiklerin, ilçede 24 Kasım 2015'te kaybolan epilepsi hastası Hasan Germiç'e (49) ait olduğu belirlendi.
Torul Adliyesi'nden bu sabah alınan Hasan Germiç'e ait kafatası ve kemik parçaları, köye getirildi.
Defnedildi
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Germiç'in kemikleri, toprağa verildi. Germiç'in ölüm nedenine ilişkin araştırmanın sürdürdüğü öğrenildi.