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    Gümüşhane'de kemikleri bulunan epilepsi hastası defnedildi

    6 ay önce köylülerin bulduğu kemiklerin Hasan Germiç'e ait olduğu belirlendi. Germiç'in kemikleri toprağa verildi.
    • 21.12.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:26
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    Gümüşhane'de kemikleri bulunan epilepsi hastası defnedildi

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyüne 4 kilometre uzaklıktaki ormanda 6 ay önce hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi.

    İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvara gönderildi.

    Kemiklerin kime ait olduğu belirlendi

    Buradaki incelemede kemiklerin, ilçede 24 Kasım 2015'te kaybolan epilepsi hastası Hasan Germiç'e (49) ait olduğu belirlendi.

    Torul Adliyesi'nden bu sabah alınan Hasan Germiç'e ait kafatası ve kemik parçaları, köye getirildi.

    Defnedildi

    İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Germiç'in kemikleri, toprağa verildi. Germiç'in ölüm nedenine ilişkin araştırmanın sürdürdüğü öğrenildi.

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