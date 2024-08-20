Gümüşhane'de kontroldan çıkan araç dere yatağına yuvarlandı

Gümüşhane’de meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı...
Bayburt’tan Gümüşhane istikametine hareket halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Asım Gürbüz, Arzular Kabaköy Beldesi, Esenler Fındıklı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
DERE YATAĞINA UÇTU
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan dere yatağına yuvarlanarak ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, ters dönen araç içerisinde bulunan yaralıları çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
BİR ÖLÜ 2 YARALI
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Güngör Gürbüz isimli kadın hayatını kaybetti.
Hafif ticari aracın sürücüsü Asım Gürbüz ve Ömer Asaf Gürbüz’ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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