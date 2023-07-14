Gümüşhane'de kontrolden çıkan tır yanarak küle döndü Gümüşhane’nin İnkılap köyünde kontrolden çıkarak dağa çarpan tır, alev alev yandı. Sürücüsünün canını zor kurtardığı tır yangını, çevreden geçen diğer sürücüler ve köylüler tarafından çaresizce izlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Gümüşhane'nin İnkılap köyünde meydana gelen kaza, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. İkisu-Şiran Karayolu'nda Torul’dan Şiran istikametine ilerleyen Yavuz Papaker yönetimindeki tır, kontrolden çıktı. İnkılap köyü-Yalınkavak köyü yol ayrımına yakın bir noktadaki Değirmenin Virajı mevkisinde kontrolden çıkan tır, yanmaya başladı. Sürücü canını zor kurtardı Çarpmanın etkisiyle alev alan tırın sürücüsü hemen araçtan inerken, dumanlar ise metrelerce yükselmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların ve köylülerin çaresizce izlediği yangının etkisiyle tırın motor kısmı ve kasasının bir kısmı tamamen küle dönerken, Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri soğutma ve söndürme çalışması yaptı.