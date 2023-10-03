Gümüşhane'de korkunç kaza! 3 araç birbirine girdi Sabah saatlerinde meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayatı tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan araçların ise hurdaya döndüğü görüldü.

İHA

Gümüşhane İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Gümüşhane Üniversitesi istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Yücel Ağaç kontrolündeki otomobil, Zeki Kadirbeyoğlu Sokak'a girmek için sola manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Adem Ay kontrolündeki minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobil savruldu

Kazanın etkisiyle savrulan 29 AE 593 plakalı otomobil, Zeki Kadirbeyoğlu Sokak üzerinde yola çıkmak için bekleyen Halil Şeker idaresindeki 29 AE 851 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, 29 AE 593 plakalı otomobil sürücüsü Yücel Ağaç ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Korkmaz ile 29 AAT 093 plakalı minibüsün sürücüsü Adem Ay yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik kilitlendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan mesai ve okul saati olması nedeniyle yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)