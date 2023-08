Gümüşhane'de köyde vefat eden her kadın için fidan dikiyor Gümüşhane'de yaşayan Nizamettin Tural, köyde vefat eden her kadın için bölgedeki ağaçsız alanlara fidan dikiyor. Her fidana ölen kadınların ismini veren Tural, "Annelerinin isimlerini ağaçlarda gören köylüler çok mutlu oluyor" dedi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Özen köyünde oturan Nizamettin Tural, çocukluk yıllarından beri tanıdığı vefat eden kadınlar için fidan dikiyor. Vefat eden her kadın için köyün ağaçsız alanlarına çam, köknar ve ladin ağaç türlerinden oluşan 30 fidan diken Tural, bu şekilde üzerinde emeği olan kadınlara vefasını gösteriyor. Gurbette yaşayan ve yazları köyüne gelenler ise yakınlarının isimlerinin olduğu fidanları görünce duygusal anlar yaşıyor. "Vefat edenlerin ismini ağaçlarda yaşatmayı düşündüm" Köyde yaşayan annelerin, köyün tüm çocukları üzerinde büyük emekleri olduğunu anlatan Nizamettin Tural, "Küçüklüğümden beri çevreyi çok seviyorum. Çevreye olan duyarlılığım, hayvanlara olan sevgim hiç bitmedi. Ağaç dikmek, meyveleri sulamak ve hayvanları beslemeyi her zaman yaparım. Özellikle dağlık alanlara; o bölgeye uygun ağaçları dikmeyi seviyorum. Çocukluğumuzda yaşlı teyzelerimiz bize annelik, babalık yaptılar. Üzerimizde çok emekleri var. Tabii zaman geçtikçe bize annelik yapan komşularımız vefat etti. Ben onların isimlerini ağaçlarda yaşatmayı düşündüm. Annelerinin isimlerini ağaçlarda gören köylüler de çok mutlu oldu. 'Allah razı olsun' diyorlar. Bizim de gayemiz buydu" diye konuştu. "Telefonla arayaıp duygularını ifade edenler var" Köylülerin çoğunun gurbette yaşadığını ve köyün ıssızlaştığını söyleyen Tural, "Köyümüzün büyük bir çoğunluğu şehir dışı veya yurt dışında yaşıyor. Köylülerimizin çoğunun böyle bir fidanlık oluşturduğumdan haberi yok. Köye gelince öğreniyorlar. Köye geldiklerinde annelerinin isimlerini görüp, duygulanıyor. Teşekkür edenler var, telefonla arayıp, duygularını ifade edenler var. Ağaçların dallarına kuşlar konuyor, gölgeliklerinde yabanı hayvanlar serinliyor. Çeşmeden su içiyorlar. Burada bir ekolojik denge başladı. Burası dağlık bir alan; ama ağaçlar sayesinde bir yaşam alanı oluştu." dedi. "Annemin ismini görünce çok duygulandım" Annesi Ayşe Hatun adına dikilen fidanı görmeye gelen Ali Meral ise annesini 15 yıl önce, 90 yaşında kaybettiklerini anlatarak, "Nizamettin Tural'a çok teşekkür ediyorum. Ağaçlarda isimleri yazan kadınlar, bizim en çok sevdiğimiz kişilerdir. Annem ve diğer kadınların hepsi, saygı duyduğum kişilerdir. Hepsi nur içinde yatsın. Annem bize annelik hem de babalık yaptı. Nizamettin beni çağırdı ve ağaçları gördüm. Annemin ismini görünce çok duygulandım. Her gördüğümde çok duygulanıyorum. Annem, nur içinde yatsın" diye konuştu.