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    Gümüşhane'de mezarlık 2'nci kez sular altında

    Kar yağışı nedeniyle sular altında kalan mezarlık, kentte etkili olan sağanak sonrası barajların taşmasıyla yeniden sular altında kaldı.
    • 19.06.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 10:57
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    Gümüşhane'de mezarlık 2'nci kez sular altında

    Gümüşhane'de geçtiğimiz aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle Torul ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde bulunan mezarlık sular altında kalmıştı.

    Diğer yandan yurdun dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar Gümüşhane'de de etkisini gösterdi.

    Barajda sular yükseldi

    Kentte etkisini gösteren şiddetli yağışın etkisiyle Torul Barajı'nda sular tekrar yükseldi.

    Gümüşhane de mezarlık 2 nci kez sular altında #1

    2'nci kez mezarlık sular altında kaldı

    Suların yükselmesiyle birlikte, Torul ilçesinde bulunan bahçe ve tarım arazilerini su basarken Çamlıca Mahallesi’ndeki mezarlık 2'nci kez sular altında kaldı.

    Halk önlem alınmasını talep etti

    İHA'nın haberine göre; su baskını yaşanan mezarlıktaki görüntü, görenleri rahatsız ederken bölge halkı taşkınların bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını taleplerini yineledi.

    Gümüşhane de mezarlık 2 nci kez sular altında #2

    Gümüşhane de mezarlık 2 nci kez sular altında #3


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