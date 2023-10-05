Gümüşhane'de otları temizlemek için ateş yaktı! 2 hektar küle döndü... Otluk ve çalılık alanın küle döndüğü yangının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yangının, bölgedeki çöpleri temizlemek isteyen bir kişinin yaktığı ateş sonucunda çıktığı tespit edildi.

İHA

Dikkatsiz vatandaşların sebep olduğu yangınlarda onlarca hektar alan yok oldu...

Yaşanan olaya bir yenisi eklendi.

Gümüşhane'de Canca Mahallesi, Limon Deresi ve tarihi Canca Kalesi arasında bulunan bölgede yangın çıktı.

Otların kuru olması ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, kontrolden çıkarak Canca Kalesi'ne kadar olan yamacı kapladı.

Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında 2 hektarlık otluk ve çalılık alan küle döndü.

Çevreyi temizlemek isterken, 2 hektarlık alanı yakmış

Yangının ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından bölgedeki kameraların detaylı incelemesinin ardından yangının başlangıç noktasına yakın bölgede bir şüpheli tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışma neticesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. isimli şahıs, polis merkezine götürüldü.

Burada ifadesi alınan O.K., öğle saatlerinde olay yerinde olduğunu, çevrede çok fazla çöp bulunduğunu ve bu çöpleri temizlemek için bir ateş yaktığını, daha sonra bölgeden ayrıldığını söyledi. O.K., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)