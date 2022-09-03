Gümüşhane'de tepkilere aldırmadı, kick boksta başarıdan başarıya koştu

Milli takıma seçilen Azizoğlu, "Kız çocuğunun kick boksta ne işi var? Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca ön yargıları yıkmaya başladım." dedi.

Gümüşhane Kelkit'te yaşayan Feyzanur Azizoğlu, 2017'de ilçede açılan, Uzak Doğu sporları eğitimi verilen spor salonuna kaydoldu.

Kick boksa başlayan Azizoğlu'na, çevresindekilerin eleştirilerine rağmen ailesi destek verdi.

Azimle çalıştığını söyleyen Azizoğlu, 5 yılda 7 kez Türkiye şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez dünya ikincisi ve üçüncüsü, 1 kez de İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.

Azizoğlu'nun başarıları sayesinde ilçedeki diğer kız çocukları da spora yöneldi.

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"Evinde otursun, yemek yapsın diyenler oldu"

Spora başlayınca aldığı tepkileri anlatan Feyzanur Azizoğlu, "Kız çocuğunun kick boksta ne işi var? Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Ailem bu tepkileri dikkate almadı, beni desteklediler. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca ön yargıları yıkmaya başladım. Sonrasında gelen şampiyonluklarla aileler kız çocuklarını spora göndermeye başladı. Artık ön yargılar kırıldı ve çocuklarının spora giderek aktif olmasını istiyorlar. Ben spor sayesinde manevi olarak çok güzel insanlar, çok değerli anılar kazandım. Elde ettiğimiz başarılarla kız çocuklarına örnek oldum. Çok mutluyum. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Spora yeni başlayan arkadaşlarıma saygı, sevgi ve her zaman disiplinli olmayı anlatıyorum. Kelkit'te çok yetenekli sporcular var. Daha başarılı olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"Aileler artık kız çocuklarını spora teşvik etmeye başladı"

Kick boksa başlayan Fatma Nebihan Aldemir (17), "Ben spora başladığımda önümüzde sadece Feyzanur Azizoğlu vardı. Feyzanur başarılar elde ettikçe, biz çok mutlu olduk. Bizim de bir umudumuz oldu. 'Biz de şampiyon olabiliriz' dedik. Kelkit'te olumsuz bakışlar da geri çekilmeye başladı. 'Demek ki kız çocukları bir şeyler başarabiliyor. Kız çocukları da bu alanda ilerleyebiliyor' diye düşünmeye başlayan aileler, spora daha sıcak bakmaya başladı. Aileler artık kız çocuklarını spora teşvik etmeye başladı. Feyzanur'un getirmiş olduğu başarılar, ilçe halkı olmak üzere herkesi çok etkiledi. Bizim öncümüz oldu ve bize kapı açmış oldu" dedi.

"Daha çok başarılar elde edeceğine inanıyorum"

DHA'nın aktardığına göre gençleri spora kazandırmak için mücadele ettiklerini kaydeden kick boks antrenörü İbrahim Çiçek de "Feyzanur Azizoğlu, emeklerinin karşılığını aldı, halkımızın yüzünü güldürdü. Daha çok başarılar elde edeceğine inanıyorum. Ben Feyzanur'a 'kar küreyici' diyorum. Gençlerin, kız çocuklarının önünü açıyor. Feyzanur'un başarılarından sonra spora başlayan birçok kız sporcumuz oldu" diye konuştu.