Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan kamyonette 1 kişi öldü Gümüşhane'de köylerden toplanan sütlerle şehir merkezine giden kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

İHA

Gümüşhane'de süt ürünleri satışı yapan 43 yaşındaki Muammer Eryılmaz, kamyonetiyle Gökdere-Nazlıçayır bölgesindeki üreticilerden süt alıp dönüş yoluna geçti.

Karayoluna ulaşmak üzereyken Keçikaya köyü sınırlarındaki Ardıçlık-İsteli mevkiinde havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eryılmaz'ın aracı yaklaşık 150 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Yuvarlanma sırasında araçta yolcu olarak bulunan ve yamaca savrulan Osman Tekin'in (23) yola çıkarak geçen araçları durdurmasıyla haber alınan kazanın ardından olay yerine gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri araçtan fırlayan sürücü Eryılmaz'a ulaştı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazada ağır yaralanan 2 çocuk babası sürücü Eryılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Kazada 150 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan araç hurdaya dönerken araçta bulunan Osman Tekin de hastanede tedavi altına alındı.