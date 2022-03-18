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- Gümüşhane'de üniversite öğrencisine kamyonet çarptı
Gümüşhane'de üniversite öğrencisine kamyonet çarptı
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç yaralandı.
- AA
- 18.03.2022 - 05:11
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki GümüşhaneÜniversitesi Kampüsü'nün önünde Şerif O. (21) idaresindeki 29 AB 508 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Zümrüt'e (25) çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Zümrüt, 112 Acil Servis ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.