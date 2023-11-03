Gümüşhane'de yan bakma kavgası: Lise öğrencisi bıçaklandı Gümüşhane'de dolmuş içerisinde öğrenciler arasında yaşanan yan bakma kavgası lise öğrencisinin bıçaklanmasıyla sonuçlandı.

İHA

Gümüşhane merkezde üniversite istikametine ilerleyen halk otobüsü Emirler Caddesi'ne geldiğinde A.B. isimli üniversite 1. sınıf öğrencisi, lisede okuyan O.A.C.'ye, "Niye yan bakıyorsun?" diyerek bıçakla saldırdı.

Olayda bıçakla baldırından yaralanan O.A.C., acil sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırgan yaralandı

Yaralı lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bıçaklayan A.B. ise emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gümüşhane'de geçtiğimiz günlerde de bir KYK yurdunda da iki öğrenci arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıkmış ve bir öğrenci yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)