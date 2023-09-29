Gümüşhane'de yangın! 2 hektar kül oldu... Öğle saatlerinde çıkan örtü yangını ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken yaklaşık 2 hektarlık otluk ve çalılık alan küle döndü.

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İHA

Gümüşhane'nin Limon Deresi ve tarihi Canca Kalesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir sebeple öğle saatlerinde yangın çıktı.

Otların kuru olması ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, kontrolden çıkarak Canca Kalesi'ne kadar olan yamacı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletme, İtfaiye, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

3 saat sonra kontrol altına alındı

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, oldukça dik yamaçta zaman zaman tutuşan ağaçlarda metrelerce boya ulaşan alevlerle 3 saat süren zorlu bir mücadelenin ardından yangını yerleşim yerleri ve bölgede bulunan özel rehabilitasyon merkezine ulaşmadan kontrol altına almayı başardı.

2 hektar alan kül oldu

Yaklaşık 2 hektarlık alanın küle döndüğü yangında soğutma çalışmaları sürerken Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Gümüşhane genelinde son günlerde hemen her gün gerçekleşen örtü yangınlarına uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle adeta çıraya dönüşen kuru otların üzerine atılan sigara izmaritinin bile sebep olabileceğini belirten yetkililer, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)