Güngören'de 10 kişilik grup mahalleyi bastı

Daha önceden husumetli olduğu kişilerin mahallesini basan 10 kişilik grup ile gençler arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde sokakta 2 genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası mahalleden uzaklaşan kişi, yakınlarından topladığı 10 kişiyle geldi.

Grup ile mahallenin gençleri arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada S.Y., A.U. ve M.Y. bıçaklandı.

3 kişi bıçaklandı

Çok sayıda kişi de çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralandı.Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada K.Y., A.U., U.A, S.Y. E.Ö ve M.Y. gözaltına alındı.

"Akşam saatlerinde burada büyük bir kavga çıktı"

Mahalle sakini Muzaffer Demirci, "Akşam saatlerinde burada büyük bir kavga çıktı. İnsanlar birbirlerine girdi polisler ve ambulanslar geldi. Yaralılar vardı, yaralılar hastaneye götürüldü. Bıçaklanmışlar evet tam olarak görmedim ama bıçaklama olayı olduğunu duyduk. Buralarda sürekli kavgalar oluyor" dedi.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y., U.A., S.Y., E.Ö ve A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga karışan diğer kişilerin bulunması ile ilgili çalışmalar sürüyor.

















