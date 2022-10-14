Balkonda annesinin elinden kayan 5 yaşındaki çocuk, ikinci kattan otomobilin üstüne, ardından da yere düştü. Çocuk, tesadüfen yoldan geçen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki bir binada oturan Uysal ailesinin 5 yaşındaki çocukları Toprak Uysal, dün saat 13.00 sıralarında annesiyle dışarı baktığı balkondan bir anda kaydı.

Çocuk, 5 katlı binanın 2'nci katından önce otomobilin üzerine, ardından yere düştü.

Şans eseri ambulans sokaktan geçiyordu

Çocuğun düştüğünü gören esnaf, şans eseri sokaktan geçen ambulansı durdurdu.

Hastaneye kaldırılan Toprak Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı 48 saat müşahede altında kalacağı öğrenildi.

Güngören'de 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü ViDEO

“Direkt betona temas etmiyor”

DHA’ya olayı anlatan esnaf Yusuf Güzel, “Çocuk annesiyle beraber aşağıya bakarken, annesinin elinden kayıyor. Burada park halindeki aracın üzerine düşüyor. Kafasını araca vuruyor sonra düşüyor. Direkt betona temas etmiyor. Şu anda hastanede müşahede altında. Babasıyla konuştuk. İki gün yoğun bakımda tutacaklarmış ama çok kötü bir durumu yokmuş. Aracın üzerine düşmesi tabii çocuğun biraz şanslı olması demek. Direkt yere çakılsaydı bu kadar şanslı olmazdı. Çok şükür bir şey olmadı.” dedi.

Esnaf Mustafa Şekerci ise “Buradan ambulans geçiyormuş Allah'tan. Ambulansın buradan geçiyor olması iyi oldu. Geçiyormuş durdurmuşlar. Allah çocuğu ailesine bağışlasın.” ifadelerini kullandı.