Güngören'de apartmandan kopan beton parçaları arabaya düştü

DHA

İstanbul'da son günlerde binalardan kopan beton parçaları vatandaşa zarar veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaş büyük panik yaşarken İstanbul'da her geçen gün korku dolu anlar yaşanıyor.

Güngören ilçesinde bir binadan düşen beton parçaları dehşet saçtı.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 8 katlı binanın dış cephesinden düşen beton parçaları park halindeki Enver Aynural'ın otomobiline zarar verdi.

Otomobilin camları kırıldı, tavanı hasar gördü.

Şans eseri sokakta kimse olmazken, mahalle sakinleri binalardan sürekli parçaların döküldüğü söyledi.

Otomobili zarar gören Enver Aynural şu şekilde konuştu:

Aracımı gece park etmiştim, sabah haber geldi baktık 8.kattan balkon sıvası bizim arabanın üzerine düşmüş. Araba gördüğünüz gibi pert olmuş. Komşular söylüyordu 3 hafta önce tekrar sıva parçaları düşmüş.



Zamanında önlem almamışlar arabamın hali bu. Polis çağırdık geldiler tutanak tuttular. Zabıta şimdi yolu kapattı.



O sırada kimse dışarda yoktu. Birinin üstüne düşseydi sağ kalmazdı arabanın halini görüyorsunuz. Binalardan sürekli parçalar dökülüyor.