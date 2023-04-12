Güngören'de boşaltılan binanın çatısı hurdacıların üzerine düştü
AA

İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'taki 5 katlı binaya giren bir grup hurdacı, malzeme sökmeye başladı.

Bu sırada, binanın çatısı çökerken, 2 hurdacı enkaz altında kaldı.

Hurdacılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan kurtarıldı.

Yaralanan hurdacı hastaneye götürüldü

Bu kişilerden yaralı olan İsmail Selvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer hurdacının olayda yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Mahalle Muhtarı Ünal Yılmaz, gazetecilere, kapsamında boşaltılan binanın önlem alınmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Güngören'de boşaltılan binanın çatısı hurdacıların üzerine düştü
Güngören'de boşaltılan binanın çatısı hurdacıların üzerine düştü
Güngören'de boşaltılan binanın çatısı hurdacıların üzerine düştü