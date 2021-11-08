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    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı

    Güneştepe Mahallesi’nde, düğün konvoyundaki araçlardan havaya rastgele ateş açıldı. Şahısların o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 11:27
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    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde, akşam saatlerinde yapılan düğünde silahlar konuştu.

    Düğüne gelen davetlilerden bazıları, silahlarla hava rastgele ateş açtı.

    Çevreye verilen rahatsızlık ve tehlikeye aldırış etmeyen şahısların çatışmayı aratmayan görüntüleri, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ABART EGZOZ DA KULLANILDI

    Düğünde ayrıca, yoğun bir şekilde abart egzoz da kullanıldı.

    Egzoz sesi, silah sesi ve davul zurna sesi birbirine karıştı.

    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı VİDEO

    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı #1

    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı #2

    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı #3

    Güngören’de, düğün konvoyunda silahlar art arda patladı #4

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