Arkadan gelen araç, çarptığı İBB aracının savrulmasına neden oldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Güngören'de talihsiz bir kaza yaşandı.

Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana gelen kazada, 34 YL 0466 plakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait araç, cadde üzerinde park etmek istedi.

DİKKATSİZLİK KAZAYA YOL AÇTI

Aynı istikamette seyir halinde olan sürücü, dikkatsizlik sonucu duramayarak park etmek isteyen araca çarptı.

İBB ARACI SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan İBB aracı, yol kenarında bulunan marketin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Güngören'de feci kaza kamerada ViDEO





KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde İBB aracı, yol kenarına park etmek istiyor. Arkadan gelen araç, hızla çarptığı İBB aracının savrulmasına neden oluyor.



