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    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü

    Bir kuyumcudaki silahlı soygun girişiminde bulunan 3 kişi, esnafın direnmesiyle paniğe kapılıp kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen gaspçılar, kamera kayıtları incelenerek yakalandı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 14:02
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    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü

    İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında, 11 Aralık günü, dükkanı açıp ürünleri vitrine yerleştirmeye başlayan Adem Polat, kısa bir mola verdi.

    Saat 10.40 sıralarında, Polat tezgahın önüne geldiği sırada kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi içeri girerek Polat’ın yanına yöneldi.

    Hemen arkalarından giren kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya yöneltti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kuyumcunun bağırarak silahlı kişiyi ittirmesi üzerine panikleyen soyguncular, iş yerinden koşarak kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü VİDEO

    YAYA OLARAK UZAKLAŞTILAR

    İncelenen kamera görüntüleri ve detaylı araştırmalar sonucu, şüphelilerin olay sonrası yaya olarak uzaklaştıkları ve izlerini kaybettirmek için yaklaşık 10 kilometre yürüdükleri belirlendi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Kaçış güzergahları üzerine yapılan incelemede, olayı Ç.Ö. (22), Ç.G. (21) ve R.Y. (20)'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Dün yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü #2

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    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü #5

    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü #6

    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü #7

    Güngören’de gaspçılar, izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü #8

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