Güngören’de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı

Güngören’de hafriyat kamyonu anne ve 2 çocuğuna çarptı

İki çocuğuyla karşıya geçmeye çalışan kadına, hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki çocuk savrulurken, anne kamyonun altında kaldı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’un Güngören ilçesinde seyir halinde olan 34 ZM 211 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’na gelince iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş'ı fark etmedi.

Sürücü kullandığı kamyonla anne ve iki çocuğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuklar caddeye savrulurken anne Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı.

EN YAKIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Akbaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.