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    Güngören'de hırsızlar önce anahtarı sonra otomobili çaldı

    Hırsızlar girdikleri evlerden önce kontak anahtarını ardından park halindeki araçları çaldı. Hırsızların çaldıkları anahtarla park halindeki otomobili aradıkları anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 14:35
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    Güngören'de hırsızlar önce anahtarı sonra otomobili çaldı

    İstanbul’un Güngören ilçesinde hırsızların girdikleri evlerden kontak anahtarlarını alarak park halindeki otomobilleri çalması ile ilgili yapılan şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Ekipler, güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

    OTOMOBİLİ ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

    Görüntülerde şahısların çaldıkları kontak anahtarları ile otomobili aradıkları görüldü.

    Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen, Burak Ö.(20), H.F.(17), Yakup G. (20), yakalandı.

    3 HIRSIZ DA TUTUKLANDI

    Şüphelilerden Burak Ö.'nün daha önceden 32 kez, H.F.'nin 13 kez, Yakup G.'nin de 9 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Güngören de hırsızlar önce anahtarı sonra otomobili çaldı #1


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