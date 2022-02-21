Güngören'de hırsızlar önce anahtarı sonra otomobili çaldı

Hırsızlar girdikleri evlerden önce kontak anahtarını ardından park halindeki araçları çaldı. Hırsızların çaldıkları anahtarla park halindeki otomobili aradıkları anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde hırsızların girdikleri evlerden kontak anahtarlarını alarak park halindeki otomobilleri çalması ile ilgili yapılan şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

OTOMOBİLİ ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Görüntülerde şahısların çaldıkları kontak anahtarları ile otomobili aradıkları görüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen, Burak Ö.(20), H.F.(17), Yakup G. (20), yakalandı.

3 HIRSIZ DA TUTUKLANDI

Şüphelilerden Burak Ö.'nün daha önceden 32 kez, H.F.'nin 13 kez, Yakup G.'nin de 9 kez çeşitli suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.